Happy Birthday dear Geoffrey. Festivaloví fanoušci Rushovi zazpívali k narozeninám

Rush právě dnes 6. července slaví 71. narozeniny, od hostesky proto dostal květiny a velký sál zaplněný do posledního místa mu zazpíval „Happy Birthday“, což herce potěšilo. Notoval si s diváky a gesto a následný potlesk přijal s radostí.

„Původně to byl divadelní scénář a některé části zůstaly. Byly tam některé scény, které měly na papíře deset až dvanáct stránek. A s Colinem (herec Colin Firth ztvárnil hlavní roli krále - pozn.) jsme si říkali, jestli to bude diváky zajímat, jestli se budou dívat na dva chlapíky ve středním věku, kteří sedí v místnosti a jeden z nich koktá a druhý je Australan,“ pobavil herec diváky vzpomínkou na diskuze nad scénářem filmu.

„Nakonec z toho vznikl takový nízkorozpočtový nezávislý film, který na lidi zapůsobil a měl obrovský dopad. Možná proto, že to byl takový prapodivný vztah konfliktu mezi králem a jeho terapeutem. Film promítali i za covidu, přestože je starý 12 let. Viděl jsem, že ho uvádělo mnoho streamovacích služeb, psaly se nové recenze, psalo se o něm jako o filmu, který člověku udělá dobře, přestože žijeme v těžké době. Takže to bylo velmi úspěšné, Colin byl velmi úspěšný, získal za roli Oscara. A já jsem měl tehdy chuť obejít všechny plakáty a napsat tam ‚ne králova řeč, ale terapeut královy řeči‘,“ řekl herec s úsměvem.