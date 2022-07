Geoffrey Rush: Deppovi jsem nevolal. Festival v Karlových Varech herci doporučil někdo jiný

Do Karlových Varů se Rush přijel podívat už v roce 2017, tehdy bylo krátce před festivalem a město bylo v plné přípravě na svátek filmu.

Festival mu doporučila jeho tehdejší asistentka, která jej provázela. Hereckému kolegovi Johnnymu Deppovi, který byl hostem loňského ročníku, prý nevolal.

„Ale sledoval jsem videa a přijel jsem sem v roce 2017 prohlédnout si město, a to se už připravovalo na film bannery a plakáty. A moje asistentka, dnes česká filmařka, mi říká: To je příprava na festival, který je skvělý. Jednou sem na něj musíš přijet. A já jí říkal: Už jsem byl pozvaný, takže to by bylo skvělé.“

Geoffrey Rush Foto: Jan Handrejch, Právo

Herec také ocenil zájem filmových fanoušků, překvapilo ho například to, že i ranní projekce jsou plné. „Byl jsem se ráno podívat v sále a bylo plno! V 8:30 hodin. Říkal jsem si: kdo by vstával tak brzy, aby se podíval na film? A byli tam mladí, bystří. To je dle mého názoru také část programu,“ uvedl.

Pozvání Rush dle svých slov přijal ve správný čas.

Geoffrey Rush Foto: Jan Handrejch, Právo

„Nepamatuji si, kdy mě pozvali, je to už dlouho, možná v roce 2015 nebo 2014. Ale já jsem pořád pracoval. A když to přišlo znovu (...) Melbourne bylo pod těžkým lockdownem, nemohli jste opustit zemi nebo se do ní vrátit. Moje žena a já jsme koupili starý farmářský dům v Toskánsku, ne na důchod, byl to její projekt, je dobrá designérka a pracuje na tom s architektem. Tak moje žena mi říká: Jeď na festival, já zůstanu tady s pracovníky a budu jim říkat, které stěny zbourat a tak dále...,“ svěřil Novinkám.cz.