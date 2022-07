Filmové Vary odstartují Superhrdinové

Mám milou povinnost představit dalšího hosta festivalu, je to velká hvězda, americký herec Liev Schreiber

Herec byl pětkrát nominovaný na Zlatý glóbus a třikrát na cenu Emmy. „Je to další velká hvězda festivalu,“ dodal Bartoška. Na dotaz, zda bude letošní festival jiný než předcházející, odpověděl: „Já mám pocit, že se bude říkat před covidem a po covidu – my se naštěstí nacházíme již po covidu, ale člověk nikdy neví, protože mutace mutují,“ konstatoval.

„Mám pocit ale, že jiný nebude, protože my se vracíme ke klasickému ročníku festivalu. Již tím, že začínáme v červenci, a ne jako vloni, provizorně, v srpnu,“ podotkl prezident.

Och dále uvedl, že velkou část festivalových snímků tvoří komedie. „Je to reakce na traumata a depresi spojené s uplynulým obdobím, takže tento žánr by měl diváky potěšit,“ prozradil umělecký ředitel.

Festival ve středu ohlásil zahajovací a zakončovací filmy, oba budou o lásce a o tom, co se vztahy udělá plynutí času. „Oba jsou částečně komediemi. V tom zakončovacím fantasticky hraje třeba Tilda Swintonová,“ dodal Och.

Chybět nebudou ani dramatické snímky. Evropskou premiéru bude mít v Karlových Varech například dokument Kuciak – vražda novináře. „Z mnoha důvodů je to úžasně natočený film z pohledu zvenčí, tedy nikoli z pohledu českého či slovenského tvůrce. Takovou silnou zajímavostí bude fakt, že evropskou premiéru doprovodí i rodiče Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové,“ doplnil Och. Cena jedné vstupenky je sto korun, se slevou za sedmdesát, což je meziročně o něco více. Výhodné je pořídit si Festival Pass, který stojí na celý festival patnáct set, se slevou dvanáct set korun pro důchodce, studenty a držitele karty ZTP. Festivalové pasy si lze pořídit i na nižší počet dní za nižší cenu. Na každou akreditaci si lze vyzvednout tři vstupenky na tři různé projekce.

„Festival je sněhová koule, kterou pouštíte z kopce, a v okamžiku, kdy ta koule jede, tak ji už nezastavíte. Když sjede pak až do údolí, zjistíte, zda na sebe nabalila úspěch, nebo neúspěch. Vždycky jsme zjistili, že tam samozřejmě někdy něco málo uvízlo, ale vždycky to byl úspěch, takže uvidíme, jak to dopadne letos,“ dodal Bartoška.