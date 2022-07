Eliška Balzerová hraje přehnaně starostlivou mámu v komedii o zlobivých ledvinách

„Hraji maminku, která takovou opičí láskou miluje svého syna. Ten má problémy s ledvinami a snaží se to před ní skrývat,” popsala Novinkám herečka Eliška Balzerová. Role mamánka ve středních letech se zde ujal herec Hynek Čermák.

„Humor se točí kolem ledvin, které jsou jakoby nemocné, ale nejsou,” přiblížila Balzerová. „Syn musí měřit a shromažďovat vzorky podle toho, co vypije a co vyprodukuje, kdy z toho vznikají komické situace. Maminka si například myslí, že je to kvůli nějaké dívce nebo že snad bere drogy,” dodala.