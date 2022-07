Čvančarová mě v roli strašně šikanovala, vtipkoval Petr Vančura

„Šikanovala mě strašně. Samozřejmě jenom v roli, a tak vtipně, že jsem se nechal šikanovat, a naopak jsem to podporoval,“ řekl Novinkám herec Petr Vančura zážitky z natáčení minisérie, ve které hraje pravou ruku děkanky, jež ztvárnila právě Jitka Čvančarová.

„Moje postava je strašný kariérista, který by šel přes mrtvoly, a je svojí děkankou šikanovaný. Myslím si, že v tom vidí možnost nějakého růstu. Že když to vydrží, tak se tím posune výš a pak to všem vrátí,” přiblížil svou roli.

Jitka Čvančarová v sérii Pozadí událostí hraje svéráznou děkanku Foto: archiv čt

Během pondělního představení nové minisérie v rámci karlovarského filmového festivalu v Domě ČT také zmínil, že role šikanovaných jsou mu nabízeny často. „Jsem šikanovaný tím, že jsou mi nabízeny role šikanovaných,“ dodal herec s nadsázkou.

Svěřil se ale, že podobné situace, které se mohly blížit šikaně, zažil i mimo postavy, které hraje: „Lidé k tomu měli tendence, ale vždy byl někdo kolem, kdo se mě zastal. Anebo jsem tu šikanu ani nevnímal a až zpětně zjišťuji, že ve mně zanechala spoustu šrámů.”

„Třeba teď tím, jak vznikla iniciativa Nemusíš to vydržet, tak si člověk uvědomí, kolik jsem toho nemusel vydržet, ale vydržel, protože jsem si nevšiml toho, že by už to třeba mohla být šikana,” zmínil Vančura také iniciativu studentů FAMU, kteří se ozvali proti časté šikaně, jež má být na pražské filmařské škole zažitá.

Současná minisérie Pozadí událostí představuje už druhý projekt, který Vančura točil s Janem Hřebejkem. „Přijde mi, že je opravdu jako mistr a že nechává prostor pro volnost a živost, což mě baví a fascinuje,” dodal s tím, že by s ním šel určitě znovu do dalšího projektu. Zda by to bylo opět v roli šikanovaných, ale netuší.

Vražda jako záminka

Příběh nové minisérie se točí kolem učitelů na vysoké škole v Olomouci. Jejich už tak napjaté vztahy naruší vražda studentky. Podle režiséra Jana Hřebejka, kterému je detektivní žánr blízký, však v tomto případě je vražda spíše záminkou, která ději pomáhá rozplétat mezilidské vztahy, a celá série má být spíše vtipnou výpovědí o současných mužích a ženách.

Jan Hřebejk představil svou novou minisérii Pozadí událostí

„Minisérie je detektivkou jen zdánlivě. Je spíš takovou satirou. Je tam hodně zábavných prvků a je to o tom, jak se proměňuje postavení muže a ženy v současnosti,” řekl režisér Novinkám.

„Jak muži ztráci půdu pod nohama, nemají tu jistotu, a naopak, jak se proměňuje úloha ženy,” dodal s tím, že necílil na prvoplánové nastínění toho, že „ženy mají navrch a muži jsou bačkory”.

„Snažím se spíš nalézat různé typy soužití a jak se to mění v současném světě, kdy jsou na nás kladeny trochu jiné nároky než před lety, a i ty možnosti jsou jiné,” vysvětlil Hřebejk.

Například herečka Martha Issová se tak zhostila role postavy, která netají svou homosexuální orientací. „Ukazujeme, jak se s tím srovnává její máma, jak ji třeba bere kolega v práci nebo jak na to reaguje dítě, které vychovává,” příblížil režisér s tím, že do minisérie obsadil maminku i dceru Issové.