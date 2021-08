Bezbariérová kina využívá na festivalu stovka vozíčkářů

Projekt každoročně pořádá pro vozíčkáře nějakou akci, kde se mohou prezentovat. V minulých letech to byla například módní přehlídka nebo tanec. Pro letošní ročník organizátoři přichystali na Mlýnské kolonádě vaření s profesionálním kuchařem Filipem Sajlerem, které slovem provázel herec Jiří Dvořák. Prozradil například, že hrozně rád vaří, ale nebaví ho to jíst, čímž rozesmál diváky.

„Teď jsme byli všichni doma zavření a byli jsme nuceni se naučit vařit, včetně vozíčkářů, pro které je to komplikované. Třeba smažení je pro ně problém, protože tím, že jsou níž, tak jim to prská do obličeje, což my si neuvědomujeme,“ řekla k tomu Gabrielová.