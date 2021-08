Běh se stal součástí mého života, říká představitel Emila Zátopka Václav Neužil

„Jsem velmi dojatá a rozechvělá. Každý den natáčení jsem prožívala svou malou soukromou euforii, bylo neuvěřitelné a radostné vidět, že se každý člověk ze štábu snažil, aby film byl co nejlepší. Byli jsme provázáni takovým krásným, hlubokým emilovským přátelstvím. A ještě šťastnější jsem, že zrovna tento film bude mít premiéru tady na karlovarském festivalu, což je můj nejoblíbenější světový festival vůbec,“ dodala.

„Je skvělé, že tady teď stojíme a jsme metr od cílové pásky a já se strašně těším, že ji za pár hodin protrhneme. Za pár hodin se kruh uzavře a naše očekávání se stane realitou. Jsme zvědavi, jak bude film působit na publikum a jestli energie do něj vložená bude působit. Jsem přesvědčen, že film Zátopek má v sobě velkou sílu,“ uvedl setkání Václav Neužil.

Oba také museli před i během natáčení překonávat své fyzické i duševní limity. Na dotaz, co jim z natáčení zůstalo dodnes, odpověděli odlišně. Issová vypíchla, že díky Daně Zátopkové si uvědomila, jak je pro ni sport v životě důležitý, přestože se hýbala i do té doby a Barbora Špotáková, která ji trénovala, jí zůstala i po natáčení jako kamarádka.

„Když něco takového prožijete, vždycky to ve vás něco zanechá, ať chcete nebo ne,“ usmívá se herečka s tím, že oštěpem ale už nehází.

To Václav Neužil běhá dodnes. Už ne tolik jako během natáčení, ani nevstává v šest ráno, ale běhá rád. Díky postavě Emila také zjistil mnohé o vlastní osobě.

„Pro mě to byl jakýsi iniciační obřad chlapství, díky tomu, že jsem se musel dostat k běhu a ponořit se do něj, tak jsem se dostal do stavu, kdy jsem si pokládal otázky, které jsem si nikdy nepokládal, a dozvěděl jsem se o sobě, že jsem netrpělivý, že moc přemýšlím,“ rozpovídal se herec s tím, že se pro něho běh stal hlavně meditací a díky postavě Zátopka poznal sám sebe.