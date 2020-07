Bartoška: Tady Vary je absolutní úspěch i silný zážitek

Jak jste se cítil v Brně, městě svých studentských let?

Bylo to nádherné, hráli jsme v kině Scala, které patří pod univerzitu, a já si ho právě ze svých studentských let pamatuji jako kino Moskva. A na zahájení jsem mimo jiné řekl, že mi to silně připomíná Karlovy Vary, kde se Grand Hotel Pupp také jmenoval Moskva, a já jsem rád, že už je to zase Scala a Pupp.

Účastnil jste se také světové premiéry dokumentu Meky, který se měl původně hrát na velkém festivalu…

To bylo ve středu v Praze a byl to zážitek i díky tomu, jaký je Meky, tedy Miroslav Žbirka, člověk. Film je krásný, beseda byla nádherná a zkrátka to všechno běží moc pěkně. Moji kolegové Kryštof Mucha, Karel Och a další navštívili asi 46 měst a všude to na ně působilo stejně dobře.

Ono se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, a ta letošní nutnost udělat festival jinak má svá dvě hlavní pozitiva. Jednak lidé v těch 96 městech nasají prostřednictvím festivalového střiháku, který před každým filmem pouštíme, atmosféru běžného festivalu a možná se někteří z nich vypraví napřesrok do Varů.

A to druhé pozitivum je, že jsem přesvědčen, že si město Karlovy Vary uvědomilo, co to znamená festival mít, nebo nemít. A že nepadá z nebe.

Navíc i tato náhradní akce měla úspěch, lidé chodili…

Je to absolutní úspěch. Při rozhodování, co lidem nabídnout, když jsme festival museli zrušit, jsme vůbec nepočítali s tím, že se do Tady Vary zapojí 96 kin, říkali jsme si, že s třiceti nebo čtyřiceti bychom byli spokojeni! A dobře se prodávají i letošní hrnky a ostatní merchandisingové předměty, Thermal si dokonce přiobjednával, tak rychle byly rozebrané. Lidé chtějí mít památku, je to přece jen trochu happening, zvláštní událost, která se – doufejme – nebude muset opakovat.

Jaký bude v listopadu 54 ½. ročník MFF Karlovy Vary?

Podzim bude nádherný, jenom budeme muset mít šály. V nesoutěžní přehlídce promítneme 50 filmů ve všech obvyklých karlovarských kinech, bude to už dospělejší přehlídka než Tady Vary ve vašem kině, taková, řekněme, pubertální. A pak na 2. do 10. července 2021 připravíme zase plnohodnotný dospělý festival, osobnost, na kterou jsou diváci zvyklí.

Budete zvát na 54 ½. ročník zahraniční hosty?