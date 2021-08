Bartoška mě na place šikanoval, zavtipkoval režisér Zbožňovaného Petr Kolečko

„Vždy jsem chtěl pro natáčení oslovit Jiřího Bartošku a vždy jsem k tomu sbíral odvahu. Jiří to nakonec vzal, udělal jsem drobné úpravy ve scénáři, které chtěl i on, a dopadlo to dobře. Docela jsme se spřátelili, což bylo hrozně příjemný, stejně jako fakt, že mohu režírovat takovou legendu,” přiblížil Novinkám Petr Kolečko, který ke komedii Zbožňovaný napsal scénář, film si i sám zrežíroval.