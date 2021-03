Zpráva o zemi po válce. Nad videoinscenací Jiřího Havelky Očitý svědek

Akci velel poručík Československé armády Karol Pazúr spolu s osvětovým důstojníkem slavného jména Bedřichem Smetanou. Pazúr nařídil navrátilce vytáhnout z transportu a bez konkrétních důvodů popravit. Vojáci přitom donutili muže z nejbližší obce Lověšice, aby v noci vykopali jámu, na jejímž kraji pak své oběti (většinu tvořily ženy a děti) stříleli a nechali je, někdy ještě živé, do jámy rovnou padat. Že by v případě obětí šlo o zrádce a kolaboranty, se ani později neprokázalo, naopak řada z nich u sebe měla potvrzení o bezúhonnosti a slovenské národnosti.

Mezi výpověďmi lidí z Lověšic vlastně není jediná, nad níž by se divák nepozastavil: nikdo, ani předseda národního výboru, se nevzepřel, vojáci, kteří svého pochybného velitele znali, se nevzbouřili, žádný z vesničanů se nevydal do Přerova pro pomoc, dokonce jediný, který by to byl mohl dokázat, se dobrovolně připojil k popravčí četě.