Zpět v přelomové době. Kateřina Smejkalová o odkazu Bauhausu sto let od jeho založení

Design, umění i řemeslo si v prostředí masové výroby dodnes obtížně hledají svébytnou, jednoznačně společensky prospěšnou roli, v souvislosti s přiostřením vlivu soukromého kapitálu dokonce možná ještě obtížněji než za Bauhausu. Funkcionalismus, který Bauhaus v designu a architektuře razil, postupem času zdegeneroval do bezpohlavní korporátní postmodernity, která již s avantgardou ani snahou o kvalitu nemá nic společného; jde jí zejména o co nejméně nákladné vytěžení prostoru či suroviny za účelem zisku. Masová produkce, jak se do ní Bauhaus ještě s entuziasmem zapojoval, sice v globále přinesla zlepšení životních podmínek skrze dostupnost zboží běžné spotřeby, přinesla ale také nové formy prekarity a vykořisťování lidí i planety. A musíme se nějak vyrovnat též s tím, že na jejích nosných myšlenkách stavělo i průmyslové vraždění za holocaustu.

Kritické reflexe společensko-politického významu Bauhausu by určitě neměly vést k jeho zatracení, jeho odkaz by si zasloužil naopak posílit. Mělo by nás zajímat, co si můžeme vzít z jeho úspěchů i porážek, respektive co vůbec za úspěch či porážku Bauhausu v politické rovině považovat. Nemusíme například nutně zastávat občas se objevující radikální názor, že Gropius a jeho soukmenovci vkládáním nadějí do masové výroby přímo zadělali na současnou klimatickou krizi, a nesou tak za ni odpovědnost. Je nicméně velmi zajímavé zabývat se otázkou, jakými různými směry se mohou zdánlivě pokrokové koncepty v průběhu bouřlivých sta let vyvinout.