Za spravedlivá města. Sloupek Apoleny Rychlíkové

Senovážné náměstí, jedno z veřejných prostranství v centrální části Prahy, procházelo během uplynulých let rekonstrukcí. Kdo by však čekal, že v období nastupující klimatické katastrofy se místo promění v oázu zeleně a odpočinku, pletl by se. Odpočívají tu leda tak auta.