Vyprávěl, protože vyprávět musel. Nad románem Jaroslava Rudiše

Obdobná díla evropské literatury využívají syžet cesty k tomu, aby na hlavní linii navěsila diskurzivní pasáže věnované procestované krajině, a ve Winterbergově poslední cestě tomu není jinak. Celé je to však mnohem složitější než hledání střední Evropy pomocí intelektuální reflexe. To, co Winterberg provádí, je spíše odkrývání hlubinných vrstev středoevropských dějin, které se tu jeví jako individuální i kolektivní trauma a Winterbergova cesta pak jako jistá forma terapie, a to terapie náročné, bolestivé. Vlastně to spíše připomíná vivisekci: do dějinných vrstev se řeže bez umrtvení, a odhalují se tak rány, které jsou pod povrchem dosud živé. Jsou to rány pocházející hlavně z komplikovaného soužití Čechů a Němců, jež se ovšem (sympaticky) neomezují jen na sudetskou tematiku.