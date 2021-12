Vychází nový Salon: Václav Bělohradský o českém „zpěvu nenávisti“ a velká recenze Kunderova Nevědění

● Esej Václava Bělohradského o „zpěvu nenávisti“ v české společnosti; co dělá Západ Západem a proč se nám nedaří do tohoto „VIP klubu“ plnohodnotně vstoupit, k čemu slouží mobilizace publika „pro, nebo proti“, čím se projevuje koronavirová sezona nenávisti a jak to všechno dohromady ohrožuje demokracii?