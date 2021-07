Uprchlík před marností. Jiří Přibáň nad románem Jiřího Peheho

Autora nelze od jeho díla oddělit, ale zrovna tak ho s ním nelze ztotožnit. Tato základní diference nicméně nabízí spisovateli při psaní mnoho různých variant i záludných způsobů, jak sebe sama do díla promítnout a co všechno předestřít čtenáři jako možné pole, v němž se prolínají autorovy myšlenky, prožitky a pocity s těmi, které nám sděluje vypravěč nebo jednotlivé postavy.

Pehe je intelektuál, autor několika románů a analyticky přesný i společensky angažovaný komentátor politického dění doma i ve světě. Je veřejně známou osobou, ačkoli ti, kdo ho znají osobně, vědí, že je svým založením kontemplativní introvert, který pečlivě opatruje své soukromí. O to překvapivější je čtenářské zjištění, kolik autobiografických skutečností vložil do postavy Adama Drechslera, který je na útěku před marností vlastní existence a své vyprávění zkoncentruje do času stráveného na palubě letadla, tohoto symbolu bezčasí, do něhož se propadáme v naší globální civilizaci pozdní doby.