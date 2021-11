Údolí pohodlí. Sloupek Štefana Švece

Zásady developerského názvosloví jsou jednoduché. Pokud stavíte nebo rekonstruujete na super místě, stačí adresa. Dejme tomu „Karmelitská 10“ by byl v Praze projekt jako víno.

Ve všech ostatních případech musíte povolat poezii. Snadným způsobem, jak svému projektu zajistit název, je podívat se do mapy okolí a najít pomístní jméno, co pěkně zní. Mělo by obsahovat slova jako „sluneční“, „na radosti“, „krásná“ a podobně. Jméno kopce, potoka, louky nebo lesa si pak přisvojíte a projekt je vyřešený. „Zátiší U Zámeckého parku“ nebo „Bytový dům Zlatý potok“ okouzlí každého, i kdyby výsledek stál mezi tratí a dálnicí. Machři v oboru si příslušné pomístní jméno sami vymyslí a zavezené skládce naproti novostavbě budou díky nim už navždy všichni říkat „Vonný vrch“.