Štěpán Kučera: Sedmero zákonů Miroslava Bárty

Podobně jako například izraelský historik Yuval Noah Harari se i Miroslav Bárta pokusil napsat populární knihu, v níž nám má porozumění vývoji lidstva pomoci řešit výzvy současnosti a blízké budoucnosti. Na základě svého dlouholetého studia vzestupů a pádů komplexních civilizací, jimž už dříve věnoval několik knih, teď Bárta sestavil sedmero zákonů, „jak se civilizace rodí, rostou a upadají“ – dodejme, že podobně jako on vidí opakující se vzorce civilizačních kolapsů řada dalších autorů.

Platnost těchto obecných pravidel Miroslav Bárta vysvětluje přiznaně populárním stylem, mísí myšlenky osobností od Hérakleita přes Ibn Chaldúna po Winstona Churchilla a analýzu vývoje dávných civilizací střídá s osobně laděnými vzpomínkovými miniaturami či komentáři aktuálního politicko-společenského dění, jimž by možná více slušela podoba novinových sloupků.

Více otázek vzbuzují části knihy věnované dnešku. Tady jako by autor nechtěl „odzoomovat“ a sestoupil přímo do vřavy kulturních válek. A ačkoli Bárta za jeden z velkých problémů tuzemské současnosti označuje třeba i exekuční byznys, s odkazem na „salonní“ knihu Daniela Prokopa Slepé skvrny, většina jeho tezí bude možná trochu nespravedlivě použita coby střelivo spíš na opačné straně kulturního zákopu; ostatně vydání knihy přivítaly i dezinformační weby – jeden z nich titulkem Klimatičtí aktivisté, křik menšin, zdroje, covid… Vědec studující civilizace a jejich pády odhadl, co nás čeká.