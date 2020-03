Sousedi a (kyber)soudruzi. Václav Bělohradský k diskusím o Michéově socialistickém projektu

Vladimír Špidla řekl v jednom veřejném vystoupení, že demokratická levice musela opustit některá beznadějně zkompromitovaná slova, i když původně patřila do kontextu sociálnědemokratického reformismu, například slovo soudruh. Je možné vrátit mu bývalou důstojnost?

Snaží se o to jak Jean-Claude Michéa, jehož kniha vyvolala vlnu diskusí v celé Evropě, tak třeba významná americká filosofka Jodi Deanová (autorka knihy Comrade), v jejímž pojetí slovo soudruh neoznačuje identitu, ale radikální sjednocení těch, kdo sdílejí horizont politické akce; od své strany se soudruzi nikdy veřejně nedistancují, soudružství je zavazuje ke společnému boji za emancipaci celé společnosti od určujících faktorů kapitalistické produkce ve jménu rovnosti, důsledné dělby zisku a kolektivního rozhodování výrobců.

Obecně můžeme říci: moderní společnost charakterizuje nostalgie po těch formách soužití, v nichž by právo na asociaci a disociaci nezáviselo jen na smlouvě mezi rovnocennými partnery ani na ideologicky nebo materiálními výhodami motivovaném rozhodnutí, ale na „přirozeně zavazujících“ poutech rodinné, etnické, pokrevní, morální a náboženské sounáležitosti.

Do slova Gemeinschaft (pospolitost) Tönnies vepsal všechnu svou nostalgii „německého venkovana“ po původnějším poutu mezi lidmi, než mohou nabídnout struktury jako trh, stát nebo jiné „mechanické“ instituce. Formuloval tak pevné jádro nového „projektu obnovy společnosti“, do jehož kontextu patří nejen socialistický projekt, ale bohužel i ten národně socialistický nebo korporativně fašistický.

Projekt rekonstituce ztracené pospolitosti na obranu lidstva před rozkladnou energií kapitalistické ekonomiky je z archetypů politické kritiky průmyslové modernosti ve 20. století nejpůsobivější. I pro Michéu by představa společnosti, která se rozvíjí pouze na základě vzájemně výhodné směny zboží a právní dohody mezi jednotlivci, nevyhnutelně „vedla k rozkladu všech existujících forem společného života (atomizaci světa)“.

Univerzalismus přikazuje soudit druhé lidi bez ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí téhož sociálního uskupení jako my sami (zda jsou nám blízcí, protože jsou Moravané jako my, třeba); partikularismus přikazuje naopak soudit jinak blízké a jinak vzdálené.