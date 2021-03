Sloupek Štefana Švece: Roomka

Roomka není ani Romka, co se protahuje, ani levná napodobenina samojezdícího vysavače. Je to místnost. Konkrétně virtuální místnost v sociální síti Clubhouse, té nové, co se do ní všichni slavní lidé ze starších sítí už registrovali, aby v ní mohli být slavní taky. V Clubhousu se na rozdíl od jiných sociálních sítí jenom mluví, a to právě v roomkách. Každá má nějaké téma, a pokud vás to téma zajímá, tak si roomku pustíte a posloucháte ty slavné lidi, kteří se o něm baví. V některých roomkách se můžete i přidat.