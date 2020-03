Sloupek Štefana Švece: Mementíčko mori

Vždycky jsem si říkal, zda by kostlivčí dupačky, kabátky nebo kukličky dávali rodiče prckům i v dobách, kdy každý pátý capart umíral do dvou let věku. Nevím. Realita probouzí sílu obrazů a lebka se pak najednou z cool vzoru může stát znamením toho, co připomíná: smrti a způsobu, jak se po ní mění tělo.