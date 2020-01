Sloupek Štefana Švece: Krize mužství?

Ženy jsou ve složitější situaci. Desítky let bojů za ženská práva jim otevřely spoustu dřív zabouchnutých dveří. Posledních pár výsep patriarchátu padne, dá-li pánbůh, co nevidět a mnoho žen cítí skoro povinnost prosadit se ve svém oboru. Zároveň mají v hlavách přízraky svých babiček a matek, které s šesti nákupními taškami v rukou přepíraly plíny, vařily dvakrát denně teplé jídlo a chodily na plný úvazek do práce, kam přes víkend napekly štrúdl.