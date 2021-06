Sloupek Štefana Švece: Definice ženy

Horkým bojištěm dneška je naopak vážná otázka, koho máme nazývat ženou. Samozřejmě i mužem, ale žena – jako v prostředí patriarchátu odvozené, druhé pohlaví – je pro názorné předvedení problému vhodnější. Všechno, co bude řečeno dál, platí každopádně i pro definici muže.

Jádro sporu vyhřezlo do veřejného prostoru v boji o právo transgender lidí na uznání svého preferovaného rodu. Vulgárně řečeno jde o právo sebedefinice pro holky s penisem (a kluky s vaginou).

Biologická definice „ženy“ má zdánlivě pevnější podklad, ale i ona končí. Na padrť ji rozbíjí transgenderová revoluce. To, že má někdo varlata a vousy, neznamená, že není ženou.

Co ale v takovém případě „být ženou“ vůbec znamená? Za co se vede ten nemilosrdný boj? Proč je tak důležité, aby společnost pojmenovala transgender ženy jako ženy? Co tím o nich říká?