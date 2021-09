Sloupek Štefana Švece: Cirkus Humbukto

V době, kdy do nás informace mydlí ze všech stran, až se zalykáme, nemá cenu před volbami vysvětlovat program. Cílem moderní politické agitace není argumentovat, ale zabrat prostor. Natřít svou barvou co největší kupu hnoje, která se valí na voliče, obsadit co nejvíc jeho pozornosti. Proto kampaň nemusí dávat smysl, ale musí být co nejvýraznější. Jak se to stranám daří?