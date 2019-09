Sloupek Štefana Švece: Bůhví jestli existujete

Potom jsme přestali věřit fotkám. Za obrazy demonstrací, zločinů nebo násilí se začaly vydávat obrázky z úplně jiných míst pořízené v jiném čase, někdy dokonce záběry z počítačových her . Photoshop umožnil „vyfotit“ kdykoliv cokoliv, třeba i herečku Reese Witherspoonovou se třema nohama.

Zpravodajství na kameru se zdálo být to poslední, co může být ještě jakž takž autentické. Jenomže počítačové střílečky se začaly ukazovat už i jako zprávy z války .

A především se objevila deepfake videa. Technologie, která dokáže číkoliv tvář dosadit na obličej kohokoliv jiného. Můžete vidět třeba Baracka Obamu, který proklíná Donalda Trumpa, a to dost sprostě. Jen to ve skutečnosti (aspoň na kameru) nikdy neudělal. Vy ale nemáte šanci to poznat.