Sloupek Saši Uhlové: Já a můj covid

K bolestem hlavy a očí se přidala bolest plic, která se pak posunula níže (prý do plicních laloků), a nezabíraly na ni ani léky. Ztráta čichu, o které se všude píše, mi ve srovnání s tou bolestí přišla jako prkotina. Naštěstí mi jedna zdravotní sestra z Londýna poradila, že se mám vždy zhluboka nadechnout, zadržet dech a pomalu vydechovat, a to i přes určitou bolest. A také že mám ležet a dýchat co nejvíc na břiše. Obojí pomohlo. A pomohlo mi hodně i to, že jsem si na internetu četla zážitky jiných pacientů a viděla, že to, co zažívám, je normální. Připadala jsem si méně sama a tolik jsem se nebála.