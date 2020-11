Sloupek Michala Šandy: Poslední partie Zena Kaprála

Zatímco Kaprál tam studoval na pedagogickém institutu, Wernisch si s notnou dávkou sebezapření matlal prsty v hlíně jakožto nezdárný žák na tamní keramičce. A jednou prý spolu šli pěšky do Prahy, říkají literárněvědné prameny s takovou pompou, jako kdyby oznamovaly, že outsider Fischer zvítězil v „zápase století“ nad rutinérem Spasským.

Nicméně co se šachových figur týká, Wernisch ani Kaprál nikdy nebyli řadovými pěšáky, jejich dílo je výjimečné od samých počátků. Kaprál debutoval v roce 1962 sbírkou Ploty. Že byl nedobrovolně odmlčen, stáhl se do ústraní a za normalizace pracoval jako úředník v pojišťovně, to už byla jiná hra, hra komunistických mocipánů.