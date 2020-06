Sloupek Apoleny Rychlíkové: Útěk do druhého života

„Určitě jsem schopný různých zvěrstev. Ale jedno bych nikdy neudělal. Nikdy bych neodešel od svých dvou dětí, jen abych si mohl ve vlaku užít se svým bývalým,“ vypálí na Ruby její exmilenec Billy, když se oba ocitnou v kritické situaci. Schytá za to facku. Byl to totiž on, kdo Ruby od dětí a manžela odlákal, a spustil tak koloběh nepředvídatelných situací, které se postupem času vyvinou až v kriminální zápletku.