Sloupek Apoleny Rychlíkové: Tepelný ostrov

Městům se důsledkem postupující klimatické krize začalo přezdívat „tepelné ostrovy“. Ne nadarmo: minulý rok padaly ve většině evropských center teplotní rekordy. Rozpálené byly Paříž, Řím, ale i Praha. Zároveň se však nezdá, že by se změna klimatu stávala pro české městské politiky, plánovače a architekty tím nejzásadnějším tématem. Přitom jsou to právě aglomerace, jež jsou v tomto směru nejproblematičtější – jejich rozrůstání je v rozporu s ekologickou udržitelností, zabírají významnou část krajiny, jsou zodpovědné podle různých zdrojů až za 70 procent emisí CO 2 .