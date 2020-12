Sloupek Apoleny Rychlíkové: Obrana „ubrečenosti”

Connell a Marianne nedokážou naplnit ideál „dospělosti“ v tom smyslu, v jakém jsme o něm byli dříve zvyklí mluvit, to však neznamená, že by byl jejich boj marný.

„Ti dnešní mladí,“ povzdechl by si nad Normálními lidmi kdejaký boomer. Mileniálové mají pověst ufňukánků, co se místo o děti starají o pokojové květiny, nic neberou vážně a neumějí přijmout zodpovědnost za svůj život. A ještě ke všemu se „pořád řeší“: rozebírají své emoce, pocity a problémy nejen mezi sebou, ale i na terapiích. Jsou slabí a nic nevydrží. Jsou jednoduše „ubrečení“.

Přitom je to právě umění komunikace a zdravé upřímnosti, co by s péčí o druhé i o sebe mělo tvořit jeden ze základních kamenů dospělosti. Součástí fungujících mezilidských vztahů přece není sebezapření, lež, trápení, podřízení se nebo strach o problémech mluvit. Určovat si hranice a verbalizovat emoce na straně jedné a přijímat s otevřeností problémy blízkých a pochopit je na straně druhé, to nemá s nedospělostí nic společného.