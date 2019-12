Sloupek Apoleny Rychlíkové: Bez spravedlnosti není mír

Seriál Karla Žaluda z prostředí teplické věznice Uzamčený svět, který odvysílala Česká televize, komplexně popisuje celou mizérii tuzemského vězeňského systému. Vzbuzuje řadu otázek: jak a koho trestáme, za co, s jakým efektem a co u nás vlastně znamená ta „spravedlnost“.

Český rozhlas to pak nedávno doprovodil čísly: celá třetina zlodějů u nás putuje za mříže – a je vcelku jedno, co ukradli a z jakých důvodů; do vězení se vrací 70 % dříve trestaných lidí – i proto, že 80 % vězňů je u nás zadlužených. Spolu s trestem tu tak vyvstává i otázka odpuštění. Jak se dívat na lidi, kteří často z nevědomosti nebo hlouposti spáchají banální přečin? Kde je hranice mezi adekvátním potrestáním a zbytečnou šikanou? A jak se k tomu má stavět zbytek společnosti?