Roky plynou a poučení nikde. Klára Vlasáková nad románem Virginie Woolfové Roky

Roky přistupují k ženské otázce nenápadněji, než jak o ní psala Woolfová ve svých esejích – v průběhu let se ženské postavy zvolna mění z pasivních hostitelek v osoby, které mohou své životy směrovat, kudy uznají za vhodné. Číst Roky pouze jako román o emancipaci a odcházení starého světa imperiální Británie by nicméně bylo zjednodušující. Woolfová tu totiž završuje své autorské zkoumání jak v literatuře zachytit čas, a to nikoli jako ohraničené, měřitelné lineární plynutí, ale jako nekonečné množství vrstev sahajících z vnějšího světa do niter hrdinů a hrdinek.

Čas se v pojetí Woolfové stává něčím, co naše životy nezkracuje, ale co je naopak neustále prohlubuje a paradoxně jim dodává nesmrtelnost.

To, co dělá Woolfovou skutečně velkou spisovatelkou, je právě tahle odvaha odmítnout velké události a velké hrdiny a udělat úkrok do každodennosti, do vnitřních pochodů svých postav, které jsou pošetilé, tápající, unavené, lítostivé, zlostné, dojemné, trpící, ale nikdy ne nezajímavé, protože každá si – tak jako my všichni – nese svou vnitřní pravdu, jež dává v daný okamžik perfektní smysl – aby se vzápětí klidně rozpadla na tisíc kusů, které k sobě nepasují.