Putinovo retro. Sloupek Petra Fischera

Putin se navléká do starého resentimentu z poloviny minulého století, protože není s to pochopit, že období „velkých dějin“ skončilo a že svět se musí rozvíjet v nové, postdějinné epoše, v níž smysl a směřování života nejsou určovány ideologiemi imperiálních mocností a jejich pošetilých hlav, nýbrž existenciální nutností.

Putinovo ukrajinské retro teď vstupuje do fáze tragédie, umírají lidé na obou stranách. Ruský prezident vrací svět do minulosti, z níž pomalu začínal vyrůstat. Hledání nového paradigmatu, jež by pracovalo s riziky pozdní doby, má další vážnou překážku: maškarní přehlídku milovníků starých dějin, toužících žít v kostýmech a kulisách minulé slávy, která jim dělala tak dobře. Ven z tohoto panoptika vede jediná cesta: nezapomínat na dějiny a myslet je, to ano – ale nechtít v nich opět žít, jakkoli tyran v nich znovu musí padnout.