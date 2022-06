Povrch Islandu. Sloupek Štefana Švece

Kromě prezidentů je Island zajímavý tím, že tam v každém klubu hraje lepší kapela než Coldplay a že je to ostrov složený ze sopek, které se občas naštvou a vychrlí tolik dýmu, aby to zastavilo leteckou dopravu v Evropě. To všechno vím od kamarádů turistů a víc o Islandu vědět nechci.