Poslední pamětnice. S architektem Gabrielem Kurtisem o brněnské Mosilaně

Velké naděje vkládala odborná veřejnost do zřízení památkových zón v Brně, které by pomohly chránit charakter města. Při pohledu na součinnost orgánů památkové ochrany ale nejsem nijak optimistický. O problému „pozdě zapsaných“ památek se ví už pět let a nic se neděje.

Budovy v areálu bývalé Mosilany patří do zlatého fondu brněnského industriálního dědictví a mají zásadní postavení v historii jihomoravského vlnařského průmyslu. Hranice lokality, která těsně přiléhá k centru města, ved ou ulicemi Vlhká, Křenová a Špitálka, z jedné strany jsou vymezeny železničním viaduktem. Rozsáhlý komplex původně samostatných továren bratří Strakoschů, Davida Hechta a Maxe Kohna byl po znárodnění v roce 1946 sdružen pod jednotnou značku Mosilana. Ta se poté orientovala na výrobu zboží z mykané a česané příze, výrazně ještě zabodovala na konci padesátých let sérií látek art protis na EXPO v Bruselu. Dravé období po sametové revoluci a příliv levných textilií z Asie ale místní výrobu látek smetly a areál byl zprivatizován. Dodnes je parciálně pronajímán a je v obdivuhodně zachovalém stavu.

Mezi někdejšími fabrikami rodin Tugendhatových, Strakoschových nebo Hechtových kráčely dějiny fenoménu, který byl kdysi hrdě nazýván „moravským Manchesterem“ a proslavil Brno po celém světě. Takový odkaz by byl na západ od našich hranic ošetřován jako rodinný klenot, my s ním však neumíme, nebo nemáme vůli důstojně naložit.

Myslím, že je to způsobeno především násilným přerušením historického vývoje. Osobně to nazývám ztrátou vztahu k našemu dědictví. Od 19. století došlo v několika vlnách k odchodu brněnských elit. Následně jsme se dvakrát pokusili vybudovat novou společnost, která by hleděla vpřed a důsledně zapomněla na to, co jí předcházelo. Naprostá většina cenných staveb a areálů byla znárodněná a noví správci k minulým vlastníkům a jejich světovým úspěchům neměli žádný vztah. Došlo tak ke ztrátě historické kontinuity. Skutečnost, že jednotlivé továrny patřily německým nebo židovským majitelům, kteří fenomén moravského Manchesteru vybudovali, jsme vytěsňovali více než půl století.