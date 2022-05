Podzim života k „nezaplacení“. Sloupek Apoleny Rychlíkové

V běžném balíčku potravinové banky bývají především trvanlivé potraviny: mouka, rýže, těstoviny, nějaké ty konzervy. Když se do banky dostane ovoce a zelenina, rozdávají se samozřejmě i ty. Stejně jako mléčné výrobky. Někteří z přítomných třeba měsíc neviděli maso nebo vůbec nějak plnohodnotnou a vyváženou stravu. Na řadě z nich je to vidět.

Podle Věry Doušové, která dlouhé roky vede pražskou potravinovou banku, tvoří dnes lidé v seniorském věku více než třetinu všech klientů. A poslední čísla ukazují, že vzhledem k energetické krizi bude seniorů pod hranicí chudoby, kteří si nebudou moci dovolit třeba ani jídlo, ještě řádově přibývat. Hrozí totiž, že se kvůli zdražování energií do problémů dostane až čtvrt milionu seniorských domácností – to jsou stovky tisíc lidí.

Česko momentálně nejvíce drtí inflace a energetická krize, jejíž dopady pociťují v prvé řadě ti nejzranitelnější. A senioři a seniorky mezi ně patří.

Už dlouhodobě na to upozorňují různé organizace, které se jejich situací zabývají. Spadnout do bídy je s nástupem do důchodu stále běžnější, nejvíce ohroženy jsou osamělé seniorky, které po smrti partnerů přestávají zvládat platit základní položky: bydlení, jídlo, energie.