Pavel Barša: Budoucnost již začala. Ivan Krastev diagnostikuje převratné důsledky koronavirové krize

Krastev osvětluje, jak neoliberalismus přežil krizi z roku 2008, příběhem z Boccacciova Dekameronu. Jeho křesťanský hrdina chce zachránit duši svého židovského přítele Abrahama tím, že ho přiměje konvertovat ke katolicismu. Když mu Abraham řekne, že chce napřed poznat chování papeže a kardinálů, pomyslí si, že je celá věc ztracena: copak se někdo, kdo se setká s takovou morální zpustlostí, jaká panuje na samém vrcholku církve, bude chtít stát křesťanem? K jeho velkému překvapení však Abrahama přivede ke konverzi právě zkušenost s římským klérem – může-li si křesťanství udržovat moc a vzkvétat i s tak zkaženými vůdci, pak to skutečně musí být ta pravá víra. Podobně posílila finanční krize neoliberalismus: jen pokud měl na své straně pravdu, mohl tak velkou krizi přežít.

Namísto levice vynesla krize k moci populistickou pravici, která se vůči neoliberalismu stavěla ambivalentně, nikoli však negativně. Její kritika globalizace neimplikovala důvěru ve stát, a to tím spíše, že směrovala lidový hněv na etablovanou politickou třídu, která dosud stát řídila.

Tomáš Císařovský: Kraj světa (2008), k vidění na autorově výstavě Každý den odvahu v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou do 4. října

Spolu s neoliberalismem se dostal do krize i populismus, jenž vítězil v minulém desetiletí. To, že měli Trump, Bolsonaro či Johnson sklon popírat nebezpečí nového koronaviru, není podle Krasteva náhoda. Činili tak ze stejného důvodu, z jakého první dva popírají klimatickou změnu. Populisté jsou jako ryba ve vodě ve světě, v němž vítězství některých znamená porážku jiných a kde mohou slibovat voličům či společnostem, že jim zajistí místo mezi vítězi. Hrozby, které vyhrát jedněm na úkor druhých nedovolují, neboť vzájemně propojují zisky i ztráty, činí tyto vůdce bezradnými.

Podle Krasteva by bylo ironií dějin, kdyby byl Trump, jenž vyhlásil obchodní válku Číně a slíbil oddělit Ameriku zdí od Mexika, nakonec odvolen z Bílého domu v důsledku viru, který přišel z Číny a má stejné jméno jako mexické pivo. Prezident by byl smeten virovou nákazou, jejíž rychlé šíření jen posílilo antiglobalizační reakci, která ho před lety dostala k moci.

I tehdy začaly některé státy EU nekoordinovaně zavírat hranice, a bořit tak schengenský systém. Jenže zatímco v roce 2015 byli terčem xenofobie etničtí, rasoví a náboženští cizinci, nyní jím byl kdokoli, kdo mohl přenést nákazu přes státní hranice, z měst na venkov či z jednoho regionu do druhého. Každý měl zůstat na svém místě, zatímco ti, kteří se nepřestali pohybovat, byli – bez ohledu na rasu, národnost či náboženství – stigmatizováni jako potenciální roznašeči nákazy.

Tomáš Císařovský: Koželuhové (2007), k vidění na autorově výstavě Každý den odvahu v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou do 4. října

Poukaz k odlišnosti koronavirové a uprchlické xenofobie slouží Krastevovi coby doklad, že akce na záchranu EU, která by spočívala v postupu k fiskální unii, se může opřít o proevropský posun ve vnímání reality.

Pozitivní ohlas květnových iniciativ Merkelové, Macrona a von der Leyenové k vytvoření jednotného subvenčního fondu ekonomické záchrany (což by mohl být první krok k fiskální unii) Krastevův optimismus potvrzuje. Integrovanější EU může podle něj relokalizovat strategickou výrobu do svých hranic v rámci toho, co nazývá „měkkou deglobalizací“.