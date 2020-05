Pavel Barša a Ondřej Slačálek: Nový internacionalismus. Polemika s Drulákovým „konzervativním socialismem“

V souladu s duchem doby má také ona zavrhnout „univerzalistickou solidaritu“ jako „racionalistickou konstrukci“ a nahradit ji „patriotismem vázaným na místo a kulturu“. Tato revoluce je národní, protože na základě ukotvení „v národní jedinečnosti (…) dává přednost svým před cizími“ a staví znovu do popředí národní stát. Zároveň je konzervativní, neboť proti osvícensko-faustovské touze po vysvobození ze všech omezení přijímá pevně dané meze, které lidské svobodě nastavuje příroda a přirozenost.

Souhlasíme s Drulákem, že musí být opět zhodnocena role státu jako uzlu ekonomické regulace a sociální ochrany a že musejí být podrobeny kritické reflexi i předpoklady osvícenského pokrokářství. Přesto je pro nás jeho vize nepřijatelná, a to z následujících čtyř důvodů.

Lidská rovnost je nedělitelná

Zaprvé: především nepovažujeme ideu solidarity schopné překračovat etnické a kulturní rozdíly mezi lidmi jen za „racionální konstrukt“, ale také za dědictví naší historie. Ideu rovnosti všech lidí jako příslušníků jednoho lidského druhu nacházíme nejen v monoteistických náboženstvích (judaismu, křesťanství, islámu), ale také v hnutích proti vykořisťování a rasismu evropské civilizace, která se na monoteistickou tradici odvolávala – například v náboženském ekumenismu Mahátmy Gándhího či mesiánském humanismu Martina Luthera Kinga.

Martin Luther King v roce 1963 Foto: ČTK/AP

Už vůbec nelze tuto ideu škrtnout z dějin evropské socialistické levice, jež od druhé poloviny 19. století nazývala svou zastřešující organizaci Internacionálou právě proto, aby proti národní solidaritě, založené na „místě a kultuře“, postavila solidaritu proletářů vykořisťovaných na každém místě a v každé národní kultuře.

Pro austromarxisty, Lenina i raného Stalina to neznamenalo popírat svébytnost a práva národů, ale vsazovat je do jim nadřazeného rámce všelidských hodnot. Teprve poté, co monopolizoval svou moc, uvolnil Stalin prostor pro zdůrazňování primordiální jedinečnosti jednotlivých socialistických národů Sovětského svazu a posléze sovětského bloku. Tímto ukotvením „v místě a kultuře“ umožnil vyměnit upřednostňování proletářů proti buržoům za upřednostňování „svých vůči cizím“ a otevřel dveře antisemitismu.

Dnešní Komunistická strana Čech a Moravy je se svou xenofobií a nacionalismem dědičkou právě této stalinistické fáze komunismu, nikoli komunistického či revolučně socialistického hnutí jako celku. To bylo po velkou část své existence svými ideology a vůdci stejně jako svými pravicovými nepřáteli chápáno jako hnutí internacionalistické. Národně socialistické strany – jako ta česká – začaly vznikat od devadesátých let 19. století právě z úsilí odvést energii transnacionální solidarity do národních řečišť. Je samozřejmě možné toto internacionalistické dědictví levice odmítnout, nelze ho však redukovat na pouhý „racionální konstrukt“ bez opory v levicových tradicích.

Zadruhé: souhlasíme s Drulákem, že politika musí obnovit svou váhu vzhledem k ekonomice a že to musí začít u národního státu. Dodáváme však, že tento stát musí být jen první úrovní politické koordinace, jejíž druhou a klíčovou rovinou je v našem případě Evropská unie. Stejně jako klimatická změna je kapitalismus globálním fenoménem a seberadikálnější politiky národního státu proti němu nic nezmůžou, nestanou-li se politikami dostatečně velkého nadnárodního celku. (O tom se přesvědčila například i socialisticko-komunistická vláda francouzského prezidenta Françoise Mitterranda z let 1981–1983, jež musela upustit od svého plánu na státní zkrocení kapitálu po jeho masivním odchodu ze země.)

Starost o dědictví kultury a historie českých zemí a emocionální vazba k nim patří jistě k pramenům naší starosti o český stát. Stejným, ne-li důležitějším zdrojem však musí být úsilí o to, aby zajišťoval na svém území základní podmínky rovné důstojnosti všem lidem. I když se – kvantitativně i kvalitativně – liší závazky, které má ke svým občanům od těch, které má vůči cizím, lidská rovnost je nedělitelná.

Raději František než Trump

Zatřetí: to, že klimatická spravedlnost představuje „novou“ sociální otázku, neznamená, že by ji šlo oddělit od sociální otázky „staré“. Pokusem o takové oddělení byly Drulákem právem pranýřované asociální Macronovy zákony, na něž reagovalo hnutí žlutých vest. Pokusem o obdobné oddělení je ale i jeho vlastní představa, že se máme nejdříve soustředit na dosažení „staré“ sociální spravedlnosti a potom snad bude čas i na životní prostředí (připomíná to Klausovy představy ekologie jako „třešničky na dortu“ ekonomické reformy).

Pavel Barša (1960) je politolog, působí na FF UK. Foto: Petr Hloušek, Právo

Sucha, jež bezprostředně ohrožují hladem stovky milionů lidí, změny podnebí, které už teď destruují řadu ekosystémů a v budoucnu mohou způsobit neobyvatelnost velkých oblastí se všemi důsledky, jež to bude mít, například migrací – to vše tu neexistuje vně otázky sociální spravedlnosti, ale představuje její součást. Co je spravedlivého na tom, když se šťastněji položené státy uzavřou za své hranice a budou pokračovat v životním stylu, který ničí přírodu a ovlivňuje ekosystémy jinde?

V zájmu sociální spravedlnosti potřebujeme masivní přerozdělování, nemůžeme se však prostě jen vrátit k modelu sociálního státu poválečné západní Evropy. Ten byl globalizací kapitálu i přírodními mezemi projevujícími se v planetárním měřítku oslaben už příliš. Svou přesvědčivost může znovu získat jen zasazením do nějaké formy mezinárodní sociální spravedlnosti, zahrnující i řešení klimatické krize.

Začtvrté: i s ohledem na tuto krizi souhlasíme s Drulákem, že dogmatické předpoklady osvícenského pokrokářství a kultu modernizace musejí být podrobeny kritice. Na rozdíl od něj si však takovou kritiku nepředstavujeme jako odmítnutí pokroku a emancipace jako takových.

Konzervatismus klade proti liberální a socialistické myšlence rovnosti myšlenku nerovnosti – schvaluje existující hierarchickou sociální strukturu jako „přirozenou“. Odvěký řád kosmu a lidské přirozenosti podle něj přisuzuje určitým kategoriím lidí podřízené místo, s nímž se mají smířit – ať se jedná o chudé a vykořisťované v rámci kapitalistického hospodářství, ženy v patriarchálních rodinách, gaye a lesby ve většinově heterosexuálních společnostech, nebo etnické či kulturní menšiny ve státech ovládaných národními většinami. Neumíme si proto představit „konzervativní socialismus“ jinak než jako oxymóron: hierarchie předpokládaná adjektivem konzervativní se vylučuje s rovností předpokládanou substantivem socialismus.

Ondřej Slačálek (1982) je politolog, působí na Filozofické fakultě UK. Foto: Jan Handrejch, Právo

Nukleární patriarchální rodina ani národ v dnešním slova smyslu nejsou ničím věčným ani přirozeným, jsou samy historickým produktem modernizace 19. století. Ani perverzní efekty technokratického rozumu a expertizy nemohou být kritizovány s odkazem k nějakému ahistorickému „zdravému rozumu“. Ten totiž není výrazem netknuté lidské přirozenosti, ale produktem stejného procesu modernizace.