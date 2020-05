Osmiramenní bozi. S přírodovědkyní Sy Montgomeryovou o chobotnicích

I to se dočteme v knížce Mají chobotnice duši? Fascinující nahlédnutí do zázraku vědomí americké přírodovědkyně Sy Montgomeryové (česky ji loňský rok vydalo nakladatelství Kazda v překladu Vojtěcha Ettlera).

Dokážeme však těmto živočichům skutečně porozumět? Vžít se do jejich rozptýleného vědomí, jak zní shrnutí hypotézy australského filosofa vědy Petera Godfreye-Smithe o tom, že chobotnice může mít inteligenci i osobnost decentralizované do celého těla, tedy že – jak píše Montgomeryová – „má každé její rameno takzvaně vlastní hlavu“?

„Rozptýlené vědomí pro nás není nepředstavitelné, vezměte si mnohočetnou poruchu osobnosti. Navíc i zdraví lidé ukazují jinou osobnost ve společnosti tchána či tchyně a jinou mezi nejbližšími přáteli,“ odpovídá autorka. „Vžívat se do ostatních je zajímavé duševní cvičení a způsob, jak rozšiřovat svou vlastní duši. Můžu pozorovat rybu, jak plave a dýchá ve vodě, anebo hyenu, jak se válí ve zvratcích, a uvědomovat si, jak dobře se při tom musejí cítit. Stejně jsem se snažila porozumět chobotnicím, jakkoli přesnou představu o vědomí někoho jiného nemůžete mít ani v případě vlastního sourozence. Ale pořád se o to musíme snažit, abychom s druhými mohli soucítit.“

„Chobotnice už klidně svou kulturu můžou mít, jen my jsme si toho třeba ještě nevšimli,“ říká k tomu Montgomeryová. „Víme, že kultura se vyskytuje u mnoha dalších zvířat: slonů, vran nebo šimpanzů. Ale tohle všechno jsou relativní vědecké novinky. Teprve v průběhu mého života objevila Jane Goodallová, že šimpanzi používají i vyrábějí nástroje a že to učí taky svá mláďata, což bylo do té doby považováno za výlučný znak lidské kultury. Posléze se přišlo na to, že nástroje používá množství zvířat, včetně ptáků, ryb nebo hmyzu. Keporkakové se zase kolektivně podílejí na písni, kterou zpívají samci a která se každý rok mění. Ale opět: teprve během mého života vědci odhalili, že zvuky, jež tyto velryby vydávají, jsou písně se strukturovaným systémem zpěvu a ticha, a ne jenom divný hluk.“