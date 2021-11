Od bitcoinu po datové odbory. Kateřina Smejkalová nad jihlavskými debatami o digitální budoucnosti

Učím i to, s čím nesouhlasím. Filosofka Judith Butler na jihlavském festivalu

Přičemž Inspirační fórum znovu naplnilo pověst platformy, kde se vedou diskuse o věcech, jimž zatím není v Česku věnováno mnoho pozornosti, které jsou ale zároveň vysoce relevantní. Festivaloví diváci se zde mohli seznámit se skutečným globálním stavem poznání jednotlivých témat. Dobře patrné to letos bylo například u programového bloku k digitální budoucnosti.

Téma digitalizace se sice poslední roky skloňuje už i u nás, většinou je ale vymezeno velmi úzce. Třeba jako zavádění IT do komunikace občanů se státní správou. Případně je pojednáváno primárně technokraticky, jako když má být odpovědí na změny na trhu práce, které technologické inovace brzy přinesou, v prvé řadě stará dobrá, vcelku neoriginální, ale dost pravděpodobně pro přicházející výzvy zcela nedostatečná rekvalifikace.

Symptomatické je, že v Česku na rozdíl třeba od sousedního Německa v podstatě nemáme teoretiky digitálního kapitalismu, který tvoří nejširší rámec oné „digitalizace“. O politicích, kteří by byli na tuto oblast experty, podobně jako je zvykem se specializovat na jiná témata, ani nemluvě.

V debatě nazvané Boj o digitální prostor zasedli přední německý odborník na politickou ekonomii digitálního kapitalismu a autor řady úspěšných knih na toto téma (kupříkladu Kapitál jsme my) Timo Daum, sociální antropoložka se specializací na online identity a komunity, influencerství a genderové role na sociálních sítích Marie Heřmanová a ekonomický antropolog Martin Tremčinský, odborník na technologie za kryptoměnami a jejich potenciál pro vytváření alternativních společenských struktur.

Je to druh sociální kritiky, říká Marie Heřmanová o konspiračních teoriích

Martin Tremčinský konstatoval, že technologie blockchain, kterou ke svému fungování využívají kryptoměny typu bitcoinu, sice teoreticky má určitý potenciál pro užitečné, komunitu budující transakce mezi lidmi a představitelné je třeba její využití pro lokální měny, nicméně stávající digitální měny a způsob, jak o nich přemýšlí komunita kolem nich, tyto naděje v žádném případě nenaplňují. Poukázal také na to, že na decentralizaci, která je nejčastěji skloňovaným příslibem v souvislosti s blockchainem, je nutné se dívat jako na ideologický konstrukt, který s sebou nepřináší nutně jen výhody.

Timo Daum potom do debaty přispěl načrtnutím teze, kterou se zabývá jeho poslední kniha Neviditelná ruka plánování, tedy že by sběr a vyhodnocení digitálních dat, jejichž zpeněžování tvoří páteř současného digitálního kapitalismu, mohly posloužit i k úplně jiným formám organizace ekonomiky, překonávajícím dnes již chronicky známé nedostatky trhu a peněžní výměny jako takové.

Následující beseda nazvaná Koláče bez práce s kanadským kritickým sociálním vědcem Nickem Srnickem, mimo jiné autorem knihy Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce (česky MDA 2020), přinesla neméně odvážné představy, jak by mohla společnost digitální technologie využít.

Srnicek se řadí k hnutí takzvaných akceleracionistů, tedy intelektuálů, kteří plédují za to, abychom s nastupující další průmyslovou revolucí nehledali možnosti, jak automatizací a robotizací uvolněnou pracovní sílu do proměněného trhu práce opět zapojit, ale abychom naopak technologie cíleně využili k tomu zbavit se nutnosti výdělečné práce.

Jak v debatě také zdůraznil, toto pojetí bere coby bytostně levicové. A to přestože se vymezuje proti tradičnímu sociálnědemokratickému i odborovému chápání výdělečné práce, a zároveň je pro něj centrální pojem svobody, který si v českém kontextu monopolizovala pravice. Ukazuje to mimo jiné, že v západním světě svoboda zůstává centrálním elementem levicového politického přesvědčení, a sice v podobě emancipace a svobody umožněné nejprve naplněním materiálních předpokladů.

V debatě Krocení divých dat šlo pak o to, zda a jak je možné usměrnit či regulovat sbírání a vyhodnocování dat ke komerčním účelům, na kterých stojí současný internet, a především takzvané digitální platformy od Googlu přes Uber po Facebook.

Debata se na jednu stranu točila kolem možností a hranic již platné legislativy jako GDPR či připravovaných opatření na evropské úrovni a jejich srovnání se zcela odlišnými přístupy v USA. Jeanette Hofmannová však upozornila, že jde v nejlepším případě o drobná vylepšení situace, která na základním problému současného internetu, tedy že jeho klíčovým byznysovým modelem je prodávání našich dat, nic nemění. Pokud chceme opravdovou změnu, konstatovala Hofmannová, musíme přemýšlet o odstranění samotného principu – kupříkladu tím, že internet přetvoříme do veřejnoprávní podoby.

Připomněla také, že sběr a vyhodnocování dat je něco, co vytváří negativní efekty pouze v případě komerčního využití, které svádí k tomu lákat z uživatelů dat co nejvíc včetně těch citlivých, či například, jak nyní sledujeme v debatě o Facebook Papers, vystavovat je rozrušujícím obsahům, aby na platformách setrvávali co nejdéle. Zároveň ale může vyhodnocování digitálních dat umožňovat velká zlepšení v kvalitě veřejných služeb nebo ve vědě. Potřebujeme tedy, aby data přestala být primárně předmětem byznysu, a místo toho byla dána k dispozici pro využití ve veřejném zájmu.