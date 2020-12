O zostuzování chudých lidí. Irena Reifová zkoumá Výměnu manželek a další české reality show

Asi před pěti lety jsem byla na vědecké konferenci, kde měla kolegyně ze Švédska příspěvek nazvaný Zostuzování obyčejných lidí. Já čtu dlouhá léta – místo bulváru – jedno internetové diskusní fórum, kde se schází hodně žen, a najednou jsem si uvědomila, že tam některé uživatelky přesně takové zostuzování provozují, a to rituálně. Své sebevědomí odvozují od toho, že pronásledují jiné uživatelky za to, že jejich životní styl není jak z lifestylových časopisů.

Ukázalo se, že diváci a divačky replikují zostuzující logiku, která je v pořadech přítomná. Nemůžeme mluvit o tom, že by je reality TV nějak ovlivňovala, že by jim vymývala mozky. To by bylo přehnané. Ale je tam shoda, jak ty pořady a jejich diváci přistupují k lidem z nižších sociálních vrstev.