Nemyslím, že stát zanikne, ale… Sara Polak o budoucnosti, technologiích a cloudových společenstvích

Tvá přednášková série pro Paralelní polis se jmenuje Na hraně chaosu. Jsme podle tebe na hraně chaosu? A jakou roli v tom hrají technologie?

Rozhodně jsme. Tradičně by archeologové naše období vnímali nejspíše jako kolaps civilizace, ačkoli já jsem přesvědčená o tom, že chápat civilizace lineárně nedává smysl. Civilizace existují paralelně, různě se prolínají, vyvíjejí. Ke každému impériu vždy vznikal nějaký underground. A ta rtuťovitost, která je podložím pro pokrok a sociální i kulturní evoluci, se dneska formuje na bázi technologií.

Když to řeknu zjednodušeně, lidé byli nespokojení s tím, jak se tisknou peníze, a tak si vymysleli bitcoin, aby měli decentralizovanou, šifrovanou měnu, do které se jim neplete třetí strana. Ze začátku se přes bitcoin pašovaly drogy, zbraně a dětské porno, ale najednou se z něj díky masové adopci technologií stala měna, v níž si babičky ukládají důchod. A to jediné, co k tomu stačilo, nebo co to alespoň postrčilo dopředu, byla koronavirová pandemie. Lidé seděli doma, viseli na internetu a začali přemýšlet, jak můžou své základní evoluční potřeby nasytit nějakým rychlejším způsobem.

Hrana chaosu je pro mě šedou zónou – paradoxem, protože chaos nemá mít žádnou hranu. Je to moment, kdy se rozhodne, jestli chaos zůstane chaosem, nebo se z něj zformuje nový řád. A ten dodává dnešní underground, který na instituce tlačí, aby se vyvíjely, a vytváří jim zdravou konkurenci, kterou nutně potřebují.

Jak technologie proměňují politiku?

Zatím mnoho změn nevidím. Snad jediným tuzemským příkladem jsou rekomendační algoritmy na sociálních sítích, které dokonale využila kampaň Andreje Babiše. Jeho tým pochopil, že negativní komentáře dostanou zprávu k více uživatelům, a díky provokativním statusům se přiblížili nové cílové skupině, která sice s Babišem nesouhlasila, ale nevědomky mu dělala hlásnou troubu. V politice je ale jinak z mé zkušenosti velmi málo lidí, kteří by se technologiím a inovacím do hloubky věnovali. Ti jsou ve start-upech nebo jinde v privátní sféře. Politické strany jedou ještě na excelu.

Andrej Babiš Foto: Petr Horník, Právo

V souvislosti s technologiemi propaguješ takzvaná cloudová společenství – globální decentralizované komunity propojené internetem, které by měly plnit všechny základní funkce potřebné k životu. Jak by ale internetová komunita mohla zajišťovat fyzické služby, jako je péče či ochrana fyzického bezpečí?

Všechny aspekty zatím nejsou dořešené – i to bude součástí mého výzkumu. Ráda bych nicméně podotkla, že ačkoli jsou cloudové civilizace založené na přístupnosti technologií, jako je internet, nejsou to nějaké fantaskní online světy. Půjde spíš o jiný způsob života v reálném světě než o únik do metaverza. Být cloudovým občanem neznamená být bezvýhradně odkázaný na svůj router, jen nejste svázaní s místem, kde žijete.

V oblastech jako transakce nebo výměna informací už cloudová společenství určitým způsobem existují, ať na sociálních sítích, webu 3.0, blockchainu, v DAOs, či POAPu. Finance jsou pokryté kryptoměnami a online vzdělávání také probíhá, byť obvykle není institučně uznávané. Z takové Khan Academy se nicméně můžete naučit více než z leckteré tradiční školy. Také v medicíně je možné pomocí umělé inteligence řadu věcí decentralizovat.

Složitější to bude třeba s armádou. Mám kamaráda v té britské, který tvrdí, že je to nemožné. Ale i samotná britská armáda prošla obrovskou proměnou. Před sto lety museli její vojáci fyzicky kontrolovat čtvrtinu světa, teď jich je osmdesát tisíc, často sedí v kancelářích a jejich hlavním problémem je kyberbezpečnost. Nepřítel už dávno není jiná imperiální mocnost s tanky a letadly – je to člověk, co umí programovat. Moment, kdy se váleční žoldáci změní v nájemné hackery a armáda bude zajišťovat administrativu a jenom občas někam vyšle elitní jednotku, už pomalu přichází a je pouze otázka času, kdy převládne.

Nemyslím, že jde tolik o umělou inteligenci, jako o základní technologie typu blockchain a rychlý internet. Ty budou časem schopné nahradit víceméně cokoli.

Standardní otázka, na kterou se mě všichni ptají, je: Kdo postaví silnice? Já jsem ale realistka, nemyslím, že stát zanikne. Ani ho nechci zničit a nahradit nějakou digitální utopií. Ráda bych ho jen doplnila paralelním společenstvím umožňujícím volbu.

Nebylo by lepší, pokud by stát technologie využíval efektivněji a dokázal takové služby zajišťovat sám?

To by bylo krásné, ale jak už jsem zmínila, jsem realistka. Lidé jsou evolučně nastavení žít ve skupinách maximálně o pár set jedincích. Pokud chcete udržet při životě stát, moloch i o mnoha desítkách milionů občanů, potřebujete byrokracii jako blázen, a ta prostě z principu nemůže být flexibilní a držet s dnešním technologickým vývojem krok. Státy dokonce často ani nemají zájem, aby vznikaly technologie, které nabourávají jejich monopol. Raněné zvíře se prostě brání. A to, že se v digitalizovaném, a tím pádem transparentnějším státě hůře schovávají různé nekalosti nebo neschopnost, je už jen třešnička na dortu.

Když vidím, jakým tempem se posouvají mozky výzkumníků či ekosystém start-upů, nebo co se děje v blockchainové komunitě, a pak čtu stopadesáté stostránkové pédéefko o státní technologické strategii, tak mi to zkrátka i při nejlepší vůli nepřijde srovnatelné. Proto jsem proti státnímu monopolu.

Pohyb v digitálním světě nicméně závisí na připojení, kvalitě dostupných technologií, vzdělání a digitální gramotnosti, k čemuž nemají všichni lidé stejný přístup. A u blockchainu disponují nakonec rozhodujícím slovem ti nejbohatší, kteří vlastní nejvíce tokenů nebo nejvíce „těží“. Mají cloudová společenství vůbec ambici být demokratická?

Každé nové společenství nevyhnutelně sklouzne k hierarchii. Nechci předstírat, že když člověku dáme 5G internet, zapomene na poslední tři miliony let evoluce a se všemi se bude dělit. V DAOs přesně takový problém s tokenizací mají. Představy, že investice do bitcoinu jsou dostupné všem, jsou taky mimo, protože pro někoho, kdo nemá z čeho spořit, nemá podobný princip smysl. Sama jsem byla v situaci, kdy jsem musela své kryptoměny prodat, abych měla na nájem.

Přijde mi ale důležitá ta škála. Na blockchainu můžeme udržovat společenství menší, ovšem stále funkční. Tím se přibližujeme evolučnímu optimu nějakých 250 lidí, kde můžeme transparentně, šifrovaně komunikovat a stále dávat průchod lidské přirozenosti. Věřím v evoluční vývoj, což neznamená primitivní násilný stav.

Když se podíváme na archeologické nálezy, vidíme, že i neandertálci svým starým a nemocným předžvýkávali jídlo, aby se o ně postarali. Také sociální péče je součástí takového vývoje a já mu radši nechám volný průběh, než abych shora diktovala, jak by měl vypadat.

Nevedla by však cloudová společenství k rozvrácení posledních zbytků společenské soudržnosti a kolektivní identity, které se ke státu vážou? Podle čeho by se formoval fyzický svět, pokud by se každý člověk řídil pravidly jiné cloudové společnosti, kterou by si vybral?

Nemyslím si, že by to dosáhlo větší míry než teď. Nedávno jsem četla o tom, jak si státy začínají chránit místní zvyky, protože se k nim s krizí identity lidé více upínají. Například česká vlajka, hymna nebo český jazyk jsou přitom relativně nové věci. Sama miluju češtinu, svíčkovou i Cimrmana, ale držet lidi za každou cenu svázané s jednou identitou nemá cenu.

Navíc to se bavíme o individuální identitě, která stejně v rámci té státní nemá prostor. Když musíte platit daně nebo jít umřít do zákopu, dávat velký prostor individualistickému myšlení by byla ze strany státu sebevražda.

Stát bez digitalizace nemá nástroje, jak své služby personalizovat potřebám jednotlivců – a tak všem nařídí například pravidelné kontroly u obvodního lékaře. Přitom má každý jiné genetické zatížení, jiné tělo. Proč někdo nechodí jednou za pět let a někdo každý půlrok? Protože k tomu stát nemá data, případně je nevyhodnocuje.

Bankomat na bitcoin v kanadském Edmontonu Foto: Profimedia.cz

Cloudová společenství takovou personalizaci umožňují a se státem se nevylučují. Už dnes jsou lidé, kteří mají občanství ve státě A, řidičák ve státě B, firmu ve státě C, mobilního operátora ve státě D a celosvětové zdravotní pojištění. To ale neznamená, že nemají žádnou identitu. Jsou globálními občany, kteří využívají globální služby.

Nacházíš ve světě už nějaké příklady, že se podobná společenství vytvářejí?

V euroamerickém prostoru považujeme vlastní vývoj za všeobecný, samozřejmý a myslíme si, že náš systém demokracie a národních států je vrchol evolučního vývoje. Ale když se srovnáme s jinými civilizacemi, často dost zaostáváme. Čína je z hlediska umělé inteligence o raketové míle napřed a myslím, že už ji nedoženeme. Indie je na tom podobně.