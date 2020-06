Nemá závrať? Sloupek Štefana Švece o mariánském sloupu

Nevěřícím může být Immaculata ukradená. U věřících mě nezájem o to, co by na všechny tyhle techniky sama řekla, překvapil. Jak je asi Panna přivítá, až ji jednou potkají?

Přemýšlím, co by na naše hemžení řekla ta odvážná dívka z Palestiny. Feministka své doby, matka Boží. Trochu by se asi divila, co řešíme za blbiny. Jistě zvládne závrať na sloupu, zvládla by i druhé svržení. Zvládla by moderní sloup ze skla a kovu, světelný sloup na noc, inverzní sloup do země (tzv. mariánskou ďuznu) a každoroční festival kácení sloupu z polystyrenu. Zažila horší věci. Možná jí sem tam udělá radost, když někdo ve všech těch nesmiřitelných kecech pro a proti projeví trochu pochopení pro ty na opačné straně svého názorového sloupku.