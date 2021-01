Nejzápadnější Východ. Eva Klíčová nad knihou Ocelová města

Stát se připomněl svou schopností trestat, vypínat a zapínat jednotlivé ekonomické a společenské sektory i neschopností efektivně mírnit šíření nákazy a dopady svých rozhodnutí. Do mediálního prostoru vpochodoval celý hřbitov zanedbaných kostlivců od podfinancovaného zbyrokratizovaného školství a personálně deficitního zdravotnictví přes nesystémově financovanou kulturu a nedostatečnou digitalizaci po tristní zázemí hygienických stanic. Vláda přivedla za necelý rok veřejné finance k hlubokému rozvratu, aniž by dokázala saturovat obory, na něž dopadla vesměs neúčinná a podivně selektivní opatření. O environmentální aroganci v rozměru zločinu nemluvě.

Hluboký vhled do toho, co vše tyto kvádry v krajině znamenají, předloni přinesla dvojjazyčná publikace autorského kolektivu mnoha oborů (příkladně také genderů a národností) Ocelová města s podtitulem Architektura logistiky ve střední a východní Evropě (VI PER, Park Books 2019), za níž editorsky stojí Kateřina Frejlachová , Miroslav Pazdera , Tadeáš Říha a Martin Špičák . Kniha, která logistické centrum vnímá jako hyperobjekt, čímž překračuje u nás obvyklou nevědomost kontextů.

Publikace do detailu zachycuje i to, jak hmotné řešení staveb, jakými jsou logistická centra, organizuje lidské životy, jak v technologiích a organizaci skladů vládne komputace strojového „myšlení“ a disciplinace pracovníků až na dřeň jejich možností. Centra se často nacházejí mimo infrastrukturu, plují v symbolickém meziprostoru, kam nasávají většinou nekvalifikovanou pracovní sílu – lidi s problémy, zahraniční agenturní pracovníky vytržené z rodin a přirozených komunit. Aseptické haly vstřebávají a zároveň generují skandální nerovnost: v knize to přibližuje například reportáž Adriana Hyrsze či pohled Hannah Schlingové do dělnických ubytoven. Na původní vojenskou dimenzi logistiky či mystiku „opotřebovanosti“ se soustředí Lukáš Likavčan.