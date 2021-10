Na stráži vnějšího světa. Jiří Přibáň o imaginárních světech a imaginativním umění Eriky Bornové

Rembrandtovy portréty vypovídají o času, který se zadírá do tváře i duše umělce. Jeho krajan Vincent van Gogh možná maloval sebe sama z nouze, ale zachytil své rozpolcené a rozbolavělé nitro natolik, že jeho autoportréty dnes vnímáme jako předzvěst existenciální malby. A Cindy Shermanová popřela celý žánr tím, že vzala svůj vlastní portrét a vložila jej do zcela jiných kontextů, ve kterých na sebe bere různé role a identity, takže namísto fotografických autoportrétů před sebou vidíme scénografické obrazy. I tato dekonstrukce autoportrétu však paradoxně dokazuje, že v tomto žánru je každá cesta do bludiště umělcova nitra současně cestou za jeho zrcadla, a naopak.