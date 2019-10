Mýtus Handke. Petr Fischer o držiteli Nobelovy ceny za literaturu

„Co se mi nikdy nepovedlo, je napsat román, někdy bych to chtěl umět,“ říká Handke – a není to jen nadsázka. Jeho knihy mají k tradičnímu románu daleko, jsou spíše textovými náčrty, výřezy a průřezy realitou. Mozaika zlomků, ne uzavřený klasický celek. A to i tehdy, když se jako romány tváří, třeba ve „středověkém eposu“ Za temné noci vyšel jsem ze svého tichého domu. Jsou to více prozaické básně než klasická vyprávěcí literatura – přestože se Handke hlásí k vyprávění jako jediné možnosti, jak zachytit lidskou jedinečnost. Kdo nemá příběh, kdo se ho nesnaží životem napsat či vyprávět, jako by nebyl a mizí v prázdnotě bezvýznamnosti, do níž se s tradičním existencialismem Handkemu padat nechce.