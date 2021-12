Lidskost v divočině. Sloupek Štěpána Kučery o knížce Gorilí táta v Africe

„Co mě nejvíc zaujalo a taky naplnilo nadějí, je samotný projekt záchrany goril v divočině – že se díky němu podařilo gorily dostat z kategorie kriticky ohrožených zvířat, a to i díky aktivnímu zapojení místních obyvatel,“ vypráví autorka. „Mám na mysli nápad s pozorováním goril ve volné přírodě, jejich postupné navyknutí si na stopaře a posléze na turisty. Ten přístup je unikátní v tom, že se nesnaží za každou cenu od sebe oddělovat divokou přírodu a lidi a jejich životy. Během psaní jsem si musela neustále klást spoustu otázek tohoto druhu – třeba jestli měla, anebo neměla pravdu bioložka Dian Fosseyová, která byla velkou ochránkyní goril, a zároveň by s tímhle projektem určitě nesouhlasila, protože by podle ní příliš zasahoval do fungování divočiny.“