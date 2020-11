Lidé se o hory dřív nezajímali. Karel Stibral se zabývá proměnami estetického vnímání přírody

Hory dlouho nevzbuzovaly pocity krásy nebo vznešenosti, ale spíš ošklivosti. A většinu lidí překvapivě vůbec nezajímaly. Člověk by řekl, že když jdete několik týdnů Alpami nebo trávíte roky v Himálaji, že o těch fascinujících a obrovských haldách kamení alespoň něco do deníků a dopisů, které jsou jinak plné různých detailů z cesty, utrousíte. Ale často tam najdeme jen poznámky typu je tu zima, zamrzá mi inkoust v peru. Dnešní turista mířící do Alp nebo Krkonoš a nadšeně hledající oku lahodící výhledy by budil do 18. století značné nepochopení. A estetické ocenění mokřadního terénu se objevuje okrajově až v 19. století, a ve větší míře dokonce až po polovině 20. století!

Šlo o propojené světy, „čeští“ intelektuálové či umělci četli samozřejmě německy a většinou i francouzsky. Ale je pravda, že se ty věci u nás projevovaly se zpožděním. Český klub turistů vzniká zhruba dvě desetiletí po prvním německém. Přijdete-li do české galerie, kde jsou obrazy označené jako romantické, jde často o díla z druhé poloviny 19. století, kdy byl v Německu romantismus v klasické podobě již dávno pryč. Podobně první česky psaný cestopis o Krkonoších – Myslimír po horách krkonošských putující – vyšel roku 1824, v době, kdy obdobné texty v němčině existovaly již nějakou tu dekádu. České okrašlovací spolky, které tak rády vysazovaly stromy, rovněž navazovaly na starší německou tradici. Všechno to šlo pochopitelně ruku v ruce se sílícím národním vědomím.

Pěkně ilustruje odmítavý postoj ke krásám přírody ještě na konci 19. století Karel Klostermann, který šumavské hajné vkládá do úst tuto promluvu k mladému adjunktovi: „Nu, jakpak se líbilo mladému pánovi? Špatně, špatně, není-li pravda? Není divu. U nás je krajina ošklivá, samý les, samý vrch – to je v kraji českém jinaká krása! Všechno pěkně rovno, všude pole, všude čisto…“

Dnes máme tendenci obdivovat Krkonoše, stejně jako Šumavu, jako jakési zbytky původní divočiny – to je samozřejmě hodně „romantická“ představa, navazující sice na reálnou situaci do období středověku, kdy tu byly husté hraniční hvozdy, jenže ty po připojení Slezska už nemusely plnit svou obrannou funkci, navíc se zde začalo docela dost těžit. Krkonoše pak byly v podstatě průmyslová oblast, byť se samozřejmě leckde zachovala divoká skalnatá místa s původní vegetací.

Jeden cestovatel si již na konci 18. století pochvaluje, jak krásně se doplňuje továrna na kyselinu sírovou, co vypouští odpad rovnou do vody, s okolní krkonošskou přírodou. Naše představy o tom, jak průmysl znečišťuje krajinu, tehdy lidé – až na výjimky typu Jeana-Jacquesa Rousseaua – nesdíleli.

Upřímně řečeno, příliš v budoucí kolonizaci vesmíru nevěřím, zatím jsme se nedostali dál než na Měsíc, je to extrémně drahý podnik. Ale přál bych si to, jsem dlouholetý fanoušek sci-fi literatury.

Budou nicméně mít ty kolonizované planety zase tak cizí povrch? Nevím. Pokud by tam byla vegetace, tak zřejmě ano, ale pokud ne, nebudou to jen varianty na různé zemské pustiny? Skaliska, pouště, ledové povrchy, popřípadě povrchy plynné? Je nám to, co zaznamenaly sondy na Marsu, tak neznámé? Nijak zásadně se to od pozemských pouští neliší. Ovšem i tak to bude na jiných planetách určitě esteticky zajímavé, ostatně nepůjde asi jen o jejich povrchy, ale i nové pohledy na hvězdy, galaxie…