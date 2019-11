Knižní výběr Salonu: Šabach, Bendová, Wagnerová a Jaspers

To nejlepší z díla Petra Šabacha vybrali spisovatelé Emil Hakl a Václav Kahuda, čteme na obálce knihy, zvědaví, jak literární svět svébytného vypravěče uchopili jiní dva své bytní vypravěči. Bude to trochu jiný Petr Šabach, než ho známe z jeho nejpopulárnějších knih, připomene výbor třeba jeho experiment Zvláštní problém Františka S. nebo „otcovský deník“ Putování mořského koně? Výběrčí zvolili třináct knižně publikovaných povídek, včetně slavných Janem Hřebejkem zfilmovaných Šakalích let, plus dvě povídky „ze šuplíku“ (u těch je jen škoda, že si je před zařazením do knihy nepřečetl korektor) a novely Občanský průkaz a Babičky; to vše uvádí předmluva Zdeňka Svěráka. A vlastně proč ne, kompilace „best of“ se nedělají k připomínání experimentů a Dobře zašitej frajer je kompilací, jak má být.

(Vybral Štěpán Kučera.)