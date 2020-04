Knižní výběr Salonu (nakladatelství Neklid): Adamczak, Holloway a Brecher

Bini Adamczak

Komunismus (nejen) pro děti

Přeložil Matěj Pardus.

Neklid

Bini Adamczak: Komunismus (nejen) pro děti Foto: archív nakladatelství Neklid

Nakladatelství Neklid, založené skupinou lidí z okruhu někdejšího centra Klinika, vydává z prostředků vlastních, případně z darů. Knížka berlínské teoretičky a umělkyně Bini Adamczak (vyšla v Neklidu jako první v roce 2018) je psána jednoduchým jazykem tak, aby ji mohly snad číst i děti zmíněné v názvu. Hlavní cíl ale spočívá ve snaze obnovit ideu komunismu jako žádoucí, chtěnou, ustavit ji znovu jako cíl, autorčinými slovy: obnovit po komunismu „touhu“. Nebudu psát, že to vrže jak tření polystyrenu, to asi cítí hodně čtenářů; podobně to vrže i ve všech patnácti jazykových mutacích, do nichž byla knížka přeložena, byť jinde touhu po komunismu nepoznali tak podrobně. To ale autorka ví. V jednom z rozhovorů sama tvrdí, že největším nepřítelem budoucího komunismu je ten minulý. Její text chce být novým rokem nula a začít znovu popisem toho, co se skutečně děje. Ano, je to urážlivě zjednodušující. Akorát o kapitalismu čteme takové texty denně.

(Vybral Matěj Stropnický.)

John Holloway

V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu

Přeložil Vadim Barák.

Neklid

John Holloway: V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu Foto: archív nakladatelství Neklid

O dopravní zácpě přemýšlej takto: řidič v ní nestojí, řidič je tou zácpou. Jakkoli se tři přednášky Johna Hollowaye drží zapatistického hesla kráčíme s otázkami, chtějí čtenáře získat pro představu, že kapitalismus není v krizi, že to my, kdo mu vzdorujeme, jsme tou krizí. Jeho kritika míří ovšem i proti státu a společnosti: žijeme zároveň v ní i proti ní a „každá radikální akce je také akcí proti nám samotným“. Podle autora je dnes hlavně potřeba zrušit zaběhnutý čas, střílet do hodin, jak popsal, co dělali dělníci při pařížské revoluci roku 1830, Walter Benjamin. Holloway proto hledá „miliony trhlin“ – „stěží viditelné přeměny dennodenních činností milionů lidí“. Pro něj to jsou malá rozhodnutí lidí, již proti tlaku kapitálu říkají: Ne, tady neustoupím, tady už ne, tohle uhájím. Strategická podobnost s „milionem chvilek“ překvapí, ale je bohužel náhodná.

(Vybral Matěj Stropnický.)

Jeremy Brecher

Vzpoura proti zkáze

Přeložil Josef Patočka.

Neklid

Jeremy Brecher: Vzpoura proti zkáze Foto: archív nakladatelství Neklid