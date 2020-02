Knižní výběr Salonu: Faber, Čornej, Ajvaz a Šanda

Žížala jde na vandr, vlní se jak meandr. Žížala říká: Já jsem had! Jsem zmije jedovatá! A kos, přestože měl hlad, odletěl natotata. Je to krása, je to sranda, když pro děti píše Šanda. Jeho knížka o kosáku je svébytný atlas ptáků: Kampak jde ten popleta? Má křídla. Proč nelétá? Drop je velký, těžký, proto chodí pěšky. Kukačka je známka punku a má čas i na hádanku: Poznáš ji podle zvuku? Kuku! Knížka není pro ty hejly, co si radši píšou mejly, pro ty hloupé z holek, kluků, co datlují na Facebooku. Co na sebe řekne zvon? Je, nebo to není on? Bim! Bam! Bim! Tajemství ti vyzvoním. Atlas ptáků popadni, najdi: zvonek zahradní. Báseň dětství, báseň vzniku. Kosáku, co to máš v zobáku? Jen žížalu v otazníku. To vše do svých maleb schová skvělá Anna Kulíčková!

(Vybral Štěpán Kučera.)